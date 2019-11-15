شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 15-11-2019 فى البنك الأهلى المصرى 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.66 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.61 جنيه للشراء، و20.80 جنيه للبيع.

يعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

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ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.