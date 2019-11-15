شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر من هبوط سعر البلاتين – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة والتي تتمثل بتشكيل مستوى 915.00 لحاجز قوي أمام التداولات الحالية بالإضافة لتذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55.

لذلك, سنبقى على ترجيحنا الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 837.00 ليواجه بذلك الدعم المحوري ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 837.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط