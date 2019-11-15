شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد السلبية- تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 120.95 ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يدعم توقعنا الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد ليدعونا بذلك لانتظار هبوط السعر نحو 119.10 وصولا للهدف التالي المتمركز عند 118.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.05 و 118.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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