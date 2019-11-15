شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب ذروة 4 سنوات بفضل تجدد آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، قرب أعلى مستوى فى أربع سنوات ، بعد تراجع على مدار جلستين لنشاط عمليات البيع لحاجز الأرباح ، يأتي هذا الارتفاع مع تحسن المعنويات مجددا فى الأسواق ، بفضل تجدد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو 2015 ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع صناعة التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.6% ، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات الأكثر حساسية لأخبار التجارة العالمية.

وفقا لوكالة "رويترز" قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض"لاري كودلو" فى وقت متأخر يوم الخميس أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين تقترب ، وأن الأجواء المحيطة بالمحادثات جيدة للغاية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.4% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.3 % ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3 %.