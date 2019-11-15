شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:54 مساءً, 15 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 0.29% إلى 62.46 دولاراً امريكياً.

وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 0.32% إلى 56.95 دولاراً أمريكياً.

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