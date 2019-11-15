شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية بصدد مكاسب للأسبوع السادس بدعم تفاؤل التجارة والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.4%، ليعود صوب ذروة أربع سنوات التى سجلها الأسبوع الماضي.
كان لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض قال فى ساعة متأخرة أمس الخميس إن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجارة، مشيرا إلى ما وصفها
بمحادثات بناءة للغاية مع بكين لإنهاء حرب تجارية مستعرة منذ 16 شهرا.
وتصدرت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع حوالى 1.5%، تليها أسهم شركات التكنولوجيا.
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