الأسهم الأوروبية بصدد مكاسب للأسبوع السادس بدعم تفاؤل التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالى اليوم الجمعة، بعد إغلاق قياسى للأسواق الأمريكية مع تدعم شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات الحساسة للتجارة عقب تصريحات من مسؤول بالبيت الأبيض عن اتفاق تجارة أمريكى صينى. وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.4%، ليعود صوب ذروة أربع سنوات التى سجلها الأسبوع الماضي. كان لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض قال فى ساعة متأخرة أمس الخميس إن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجارة، مشيرا إلى ما وصفها Advertisements بمحادثات بناءة للغاية مع بكين لإنهاء حرب تجارية مستعرة منذ 16 شهرا. وتصدرت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع حوالى 1.5%، تليها أسهم شركات التكنولوجيا.

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