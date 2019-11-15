شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً 0.5% ليصل إلى 1464.17 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلى مع الصين.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.5 % إلى 1464.17 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن بصدد الصعود نحو 0.4 % هذا الأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 % إلى 1464.30 دولار للأوقية.

وقفزت الأسهم الآسيوية، مما نال من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مقتدية بإغلاق ستاندرد اند بورز 500 على مستوى قياسي، فى ظل تجدد الآمال فى أن يكون أكبر اقتصادين فى العالم بصدد اتفاق مرحلة 1.

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كان كودلو قال أمس الخميس إن اتفاقا قد يبرم قريبا.

وتراجعت الفضة 0.8 % فى المعاملات الفورية إلى 16.87 دولار للأوقية، ويتجه المعدن لارتفاع نسبته 0.5 % هذا الأسبوع، فى حين انخفض البلاتين 0.3% إلى 877.26 دولار للأوقية، متجها صوب خسارة أسبوعية بنسبة 1%

وفقد البلاديوم 0.3 % ليسجل 1731.08 دولار للأوقية، ليصبح بصدد تراجع نسبته 0.8 % للأسبوع بأكمله.