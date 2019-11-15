شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط إلى 62.47 دولار للبرميل وسط تفاؤل بتخفيضات معروض أوبك والان مع تفاصيل الخبر
وتدعمت الأسعار أيضا بتفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد توقعان قريبا اتفاقا لإنهاء حربهما التجارية بعد أن قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض إن اتفاقا "يقترب"، مستشهدا بما وصفها بمناقشات بناءة للغاية مع بكين.
وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 62.47 ولار للبرميل، بعد أن انخفضت 9 سنتات أمس الخميس.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4 % ليسجل 56.98 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6 % فى الجلسة السابقة.
تأتى المعنويات الإيجابية بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها فى 2020.
وقال محللون عديدون إن هذا يدعم وجهة نظر الأسواق بوجود مبرر واضح لكى تبقى المنظمة ومنتجون آخرون مثل روسيا - فى ما بات يعرف بتحالف أوبك+ - على قيود الإنتاج المعمول بها للتأقلم مع تخمة معروض.
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