"الاستثمار" تتفق مع المؤسسة العالمية السويسرية على الترويج للفرص الاستثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاء مع سيمون ويس فيديلى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العالمية السويسرية، التابعة للاتحاد السويسرى، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة زيورخ السويسرية، بحضور السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى برن.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر والتى وصلت إلى 1.85 مليار دولار، من خلال تشجيع المؤسسة العالمية السويسرية، للشركات السويسرية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات السويسرية والاستفادة من الخبرات السويسرية فى التكنولوجيا والابتكار.

وعرضت الوزيرة، المقومات والمزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر والإصلاحات الاقتصادية التى تمت وانعكست على المؤشرات الاقتصادية وكذا الحوافز والضمانات التى يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

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وأشادت رئيس مجلس إدارة المؤسسة العالمية السويسرية، بمناخ الاستثمار فى مصر، والذى يجذب الكثير من الشركات السويسرية للتوسع فى نشاطها فى ظل التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار، وما تضمنته من حوافز للشركات عند قيامها بتوسعات جديدة، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر سوق تصدير لسويسرا فى افريقيا.

واتفق الجانبان، على قيام المؤسسة السويسرية، بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، من خلال الموقع الإلكترونى للمؤسسة، وتنظيم زيارات للشركات السويسرية للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع بيتر جيسلر، رئيس المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات، حيث تم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر لتوفير ضمانات فى مجال السيارات وتحلية المياه والمجالات الأخرى ذات الأولوية لمصر، والتعاون فى تطوير قطاع القطن من خلال التعاون بين المؤسسة وبنك UBS السويسرى لشراء المعدات الجديدة من شركة ريتر السويسرية لصالح شركة القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة قطاع الاعمال العام.

وزارت الوزيرة، مصنع مجموعة ريتر السويسرية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، أحد أكبر المؤسسات الرائدة فى توريد الآلات الخاصة بالنسيج، والتقت الوزيرة مع نوربرت كلابر، المدير التنفيذى للمجموعة، حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، فى إطار التعاون معها لتطوير قطاع المنسوجات فى مصر والاستفادة من الخبرة السويسرية لتطبيق أحدث التكنولوجيا المستخدمة وتنفيذ برامج تدريب فى هذا المجال، فى ظل اهتمام الحكومة بجذب استثمارات فى هذا المجال، وقيام المجموعة بتوريد آلات ومعدات للشركة القابضة للقطن، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 180 مليون فرنك سويسرى لتنفيذ 16 مشروع فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية.