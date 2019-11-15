شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تطلق برنامجا لرفع كفاءة العاملين فى الإدارات الوسطى للوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمعهد القومى للإدارة، برنامج الإصلاح وقيادة التغيير، والذى يأتى ضمن الدفعة الثانية من الدبلوم المهنى لتنمية المهارات الاحترافية، حيث يشارك بالبرنامج 28 متدرب ممثلين عن عدد من الوزارات تتضمن وزارات الصحة، الزراعة، الانتاج الحربي، التموين، والشباب والرياضة ووزارتى التعليم العالى والبترول.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط يسعى دائمًا إلى تطوير ما يقدمه من دورات تدريبية سواء على مستوى المنهج أو طرق تقديم التدريب، مع التركيز على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية تفاعلية تتيح الفرصة للمتدربين فى الدخول فى نقاشات جماعية حول الموضوع محل التدريب مما يعمل على إثراء التجربة الفردية.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن البعد الاجتماعى فى رؤية مصر 2030 والمعنى بالتعليم والتدريب يعد هو المحرك الرئيس لرؤية المعهد فى مجال التدريب نتيجة لدورة الفعال فى تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحة أن وجود برامج التدريب التى يتم إعدادها خصيصًا والتى تخدم تلك الاستراتيجية يعد أحد مميزات المعهد التنافسية فى الوقت الراهن.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن البرنامج يأتى بهدف رفع كفاءة العاملين فى الإدارات الوسطى بالوزارات المختلفة، موضحة أنه سيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين تبدأ بالتمهيدى على مدار يومين تليها مرحلة المتقدم من الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر الجارى إلى الخميس 21 نوفمبر.

وتابعت " المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة"، أن المعهد يعتمد على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة فى مجالات الإدارة المختلفة لإمداد العاملين بالدولة بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافى ومهنى وتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى كافة الأعمال الإدارية والمالية، إضافًة إلى مساندتهم لمسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى لتحقيق المهنية اللازمة لأداء الأعمال.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة كان قد أطلق البرنامج التدريبى "فرق العمل والتفاوض" المتقدم ضمن برنامج الدبلوم المهنى لتنمية المهارات الاحترافية (الدفعة الثانية) كذلك فى أكتوبر الماضي.