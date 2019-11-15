شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك بمعرض رأس الخيمة للمشاريع المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاركته بمعرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع المتوسطة والصغيرة بمركز معارض رأس الخيمة بدولة الإمارات، غدا السبت، والذي يقام تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة.

ويشارك جهاز تنمية المشروعات بجناح مميز يضم العديد من المشروعات الصغيرة المستفيدة من خدمات الجهاز والتي تعرض منتجاتها من ( المستلزمات الطبية- الأثاث والديكور- مستحضرات التجميل والعناية الشخصية - الأزياء والمنسوجات )، بالفترة من 14-16 نوفمبر 2019.

هذا المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية في دولة الإمارات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين و العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بأهمية فتح أسواق خارجية لمنتجات مشروعات الشباب، بحسب الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة.

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وقال الجهاز، نسعي لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.