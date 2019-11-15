شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل تباطؤ طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ طلب أصول الملاذات الآمنة ، عقب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ،والتي جددت آمال حدوث انفراجة فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ويكبح الخسارة تراجع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,463.12$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,471.15$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,471.36$.

حققت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،فى ظل تحسن مستويات طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض"لاري كودلو" فى وقت متأخر يوم الخميس إن الولايات المتحدة و الصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق ،وأن الأجواء المحيطة بالمحادثات جيدة للغاية.

Advertisements

جددت تلك التصريحات آمال توصل أكبر اقتصادين فى العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا ،الأمر الذي حسن شهية المخاطرة مرة أخرى بالأسواق ،تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات،وتراجع طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار المعدن الأصفر"الذهب" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى طريقها صوب تحقيق مكسب أسبوعي ، بدعم عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1,448.17$ للأونصة ،وتوقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، عاكسا توقف مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 896.77 طن متري.