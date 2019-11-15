شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط المعروض القياسي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بدعم آمال تحقيق انفراجة فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثالث على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لمستوي قياسي جديد.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.85$، وسجل أدنى مستوي عند 56.85$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.32$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.32$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ،بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" فى وقت متأخر يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق ،وأن الأجواء المحيطة بالمحادثات جيدة للغاية.

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جددت تلك التصريحات آمال حدوث انفراجة فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،بعد أنباء مختلطة حول المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.8 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.