شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض بعد أنباء عن تحقيقات في إندونيسيا مع المسابك المحلية للمعدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم بعد أنباء عن أن السلطات المحلية في إندونيسيا تحقق مع المسابك (جهات صهر المعادن) في البلاد في اتهامات بالاحتكار قبيل دخول قرار حظر تصدير النيكل حيبز التنفيذ بداية من يناير/كانون الثاني القادم.



وتم بدء هذه التحقيقات بعد شكوى تقدمت بها رابطة منتجي النيكل في إندونيسيا ضد المصاهر قبل أشهر قليلة، وتشير هذه الشكوى إلى أن أكبر شركتين لصهر النيكل تسيطران على 660% من الخام المحلي وتتلاعبا في الأسعار.

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وأضافت الشكوى أن هذا التلاعب يضر بسوق النيكل لا سيما قبل تفعيل قرار وقف صادرات المعدن بداية من يناير/كانون الثاني لمدة عامين حتى 2022.



وتراجع وزارة التعدين في إندونيسيا – أكبر منتج للنيكل في العالم – بعض القواعد الحاكمة للأسعار المحلية للمعدن لضمان عدم تلاعب المصاهر بالأسعار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 15408.1 دولار للطن بعد تسجيل أعلى سعر اليوم عند 15524 دولار للطن.