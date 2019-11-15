شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مع استمرار عمليات البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير خلال الفترة الأخيرة ،وندرة الحوافز الإيجابية التي تعمل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 140$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 8,492$ الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,632$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,644$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع مرة أخري.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة حوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 235 مليار$ ،الأدنى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،مع استمرار هبوط أسعار البتكوين ، ومعظم العملات الرئيسية فى السوق.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار البتكوين بحوالي 6% ،فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق خلال الفترة الأخيرة.

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تتواصل عمليات بيع العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" ، فى ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق خلال الفترة الأخيرة ،مع استمرار النظرة القاتمة تجاه صناعة التشفير ، حيث يعتقد الكثيرون إنها لا تزال تفتقد العديد من الجوانب الأساسية والتنظيمية الهامة.

وفى تلك الأجواء السلبية تشير توقعات بمزيد من الهبوط فى أسعار البتكوين ،والتخلي عن مستويات حاجز 8,000$ ، فى ظل ندرة الحوافز الإيجابية فى سوق التشفير التي تعمل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري.

شن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "جان كلود تريشيه" هجوما حادا على البتكوين خلال مؤتمر "كايكسين" فى العاصمة الصينية "بكين".

ذكرت صحيفة "تشاينا مورنينج بوست" الإخبارية الصينية هذا الأسبوع ، أن تريشيه ضد العملة المشفرة البتكوين بشدة ،مؤكدا افتقارها إلى خصائص العملة الحقيقية.

قال تريشيه" أنا ضد البتكوين بشدة ،واعتقد أننا نشعر بالرضا قليلا ، العملة نفسها ليست حقيقية ، بالمقارنة مع الخصائص التي يجب أن تكون للعملة".