شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي، لكنه بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل توقف صعود العملة الأمريكية، بالإضافة إلى تطورات هامة حول الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة ،وتوقعات بفوز حزب المحافظين "الحزب الحاكم" بأغلبية فى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2877$ من سعر الافتتاح 1.2881$ ،وسجل أعلى سعر 1.2885$ وأدنى سعر 1.2875$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بفعل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ،وطغي تأثير ذلك على بيانات أظهرت انخفاض غير متوقع فى مبيعات التجزئة البريطانية خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،ارتفع الجنيه الإسترليني حتى الآن بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل توقف صعود العملة الأمريكية ،وتطورات هامة حول الانتخابات العامة فى بريطانيا.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، عاكسا توقف مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أعلن حزب بريكست البريطاني هذا الأسبوع إنه لن ينافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد التي شغلها المحافظون فى البرلمان السابق ،فى دفعة مهمة لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" قبل انتخابات الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال زعيم حزب بريكست "نايجل فيراج" إنه لا يريد أن تفوز الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون فى انتخابات 2017.

وتشير معظم التوقعات فى الوقت الحالي إلى أن حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا قد يفوز بأغلبية فى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،الأمر الذي يعزز التفاؤل حيال إتمام انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،وتمرير اتفاق "بوريس جونسون" الأخير مع زعماء أوروبا داخل البرلمان البريطاني.