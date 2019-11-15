شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع القيود عن واردات الدواجن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفعت الصين، القيود المفروضة على منتجات الدواجن الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الإدارة العامة الصينية للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية - في بيان اليوم الجمعة - أن صناعة الدواجن في الولايات المتحدة تطورت بشكل نسبي ويحتل إنتاج لحوم الدواجن بها المرتبة الأولى في العالم .. مشيرة إلى أنه بعد رفع القيود على منتجات الدواجن الأمريكية، ستزيد واردات لحوم الدواجن إلى الصين، ما سيلبي متطلبات السوق بفاعلية.

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وكانت الصين، وفي محاولة لتجنب وباء الأنفلونزا وحماية إنتاج الدواجن الصينية، حظرت واردات الدواجن والمنتجات المتعلقة بها من الولايات المتحدة بعدما انتشرت أنفلونزا الطيور في بعض مناطق الولايات المتحدة في عامي 2013 و2014.

واتخذت الولايات المتحدة بفاعلية إجراءات وقائية وتدابير رقابية بعد ذلك، ولم ترد تقارير عن ظهور أية حالة جديدة بالولايات المتحدة منذ شهر مارس 2017،

وقدمت الولايات المتحدة تقريرا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان لإغلاق القضية في أغسطس عام 2017.

وزار فريق من الخبراء الصينيين الولايات المتحدة في يوليو عام 2017 لإجراء تقييم مبدئي عن أنظمة الوقاية والسيطرة على أنفلونزا الطيور وإجراءات مراقبة لحم الدواجن بناء على دعوة من الجانب الأمريكي.