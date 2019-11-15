شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الربيل للجلسة السادسة على التوالي لتعكس توالي ارتدادها من الأعلى لها في ثمانية أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية الربيل بقرابة اثنان بالمائة أو بقرابة 0.005$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس، لتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي بعد أن أنهت مؤخراً أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل من عام 2018.

وفي تمام الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش تراجعت "إكس-إر-بي" 1.75% إلى مستويات 0.26286$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.26745$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر عند 0.26177$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.26855$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 11.52$ مليار.

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هذا وتتكبد الربيل حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 6% مستكملة مسيرات الأسبوعين الماضين في الخسائر، كما تعكس خسائر شهرية بقرابة 11% وسط استأنفها لمسيرات الخسائر الشهرية التي توقفت الشهر الماضي لأول مرة في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها الموسعة الأخيرة، ونود الإشارة لكونها محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية.

وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضية تحذيرات وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية حيال العملات الرقمية والتي يتم استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي فعليات المؤتمر السنوي سول في سنغافورا والذي انطلاق عقب ساعات من إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري، بخلاف ذلك، لا تزال القضايا التي تلاحق شركة ربيل حيال إذا ما كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه تلقي بظلالها على ربيل.