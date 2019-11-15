شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال تعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.41% لتتداول حالياً عند 16.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 17.03$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.13 مقارنة بالافتتاحية عند 98.15.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاع 0.1% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.1 مقابل 4.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 1.6% في أيلول/سبتمبر.

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وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر استقرار التراجع عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.2% مقابل 77.5% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل والثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث أدلى بالأمس بالنصف الثاني والأخير من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بعد أن أدلى الأربعاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويذكر أنه نوه لكون اقتصاد بلاده وضعه جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أي كارثة اقتصادية في أي وقت قريب.

وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأربعاء خلال شهادته آنذاك عن استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية سواء بخفض أو رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال ما بقي من العام الجاري 2019، موضحاً أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وتحديداً أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يعملون حالياً على تقييم قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وأثارها على الاقتصاد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس تصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج والتي أعرب من خلالها عن كون كل من بلاده وأمريكا يجريان مناقشات عميقة حيال صفقة "المرحلة الأولى"، مع أفادته بأن التراجع عن بعض التعريفات الجمركية هو مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحاً "بدأت الحرب التجارية بإضافة تعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء هذه التعريفات الإضافية"، مضيفاً "هذا شرط مهم لكلا الطرفين للتوصل لاتفاق".

وفي المقابل، نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاريك ودلو أيضا بالأمس لكون واشنطون "تقترب" من صفقة تجارية مع بكين، ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً إلى تأجيل الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت من وقت لاحق من هذا الشهر إلى الشهر المقبل، بينما لم يتم الكشف بعد عن الموعد أو مكان اللقاء المرتقب لرئيسان أكبر اقتصاديان في العالم.