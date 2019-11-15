شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.49% لتتداول عند 57.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.91$ للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.14% لتتداول عند 62.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.47$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.13 مقارنة بالافتتاحية عند 98.15.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاع 0.1% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.1 مقابل 4.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 1.6% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر استقرار التراجع عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.2% مقابل 77.5% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل والثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي.

Advertisements

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف أمس الخميس عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر مقابل 7.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 1.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 449.0 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 10% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج والتي أعرب من خلالها عن كون كل من بلاده وأمريكا يجريان مناقشات عميقة حيال صفقة "المرحلة الأولى"، مع أفادته بأن التراجع عن بعض التعريفات الجمركية هو مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحاً "بدأت الحرب التجارية بإضافة تعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء هذه التعريفات الإضافية"، مضيفاً "هذا شرط مهم لكلا الطرفين للتوصل لاتفاق".

وفي المقابل، نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاريك ودلو لكون واشنطون "تقترب" من صفقة تجارية مع بكين، ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً إلى تأجيل الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت من وقت لاحق من هذا الشهر إلى الشهر المقبل، بينما لم يتم الكشف بعد عن الموعد أو مكان اللقاء المرتقب لرئيسان أكبر اقتصاديان في العالم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصة إلى إجمالي 684 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.