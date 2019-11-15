شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالزحف السلبي ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.9836، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول الهدف المذكور، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاستهداف المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 0.9712، بينما صموده أمام الانخفاض الحالي سيقود السعر للارتداد صعوداً وزيارة مستوى 0.9990 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9820 والمقاومة 0.9950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط