شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج لحافز سلبي – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6800، ويقع تحت الضغط السلبي للمتوسط المتحرك 50 بعد تجاوزه مسبقاً، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.6730 بشكل رئيسي. نذكّر بأن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 0.6895. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6735 والمقاومة 0.6840 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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