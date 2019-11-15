شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر دون المقاومة – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً يوم أمس بعد اختبار مستوى 62.50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الميل الهابط للتوجه نحو مستوى 59.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 62.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 65.40 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط