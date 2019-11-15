الاقتصاد

النفط ينخفض من جديد – تحليل - 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون 57.40، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، ويحتاج السعر لكسر مستوى 56.80 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف السلبية المتوقعة والتي تبدأ عند 55.45 وتمتد إلى 54.60.

 

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.40 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 58.80 وتمتد إلى 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.45 والمقاومة 58.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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