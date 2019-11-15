شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض من جديد – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون 57.40، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، ويحتاج السعر لكسر مستوى 56.80 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف السلبية المتوقعة والتي تبدأ عند 55.45 وتمتد إلى 54.60.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 57.40 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 58.80 وتمتد إلى 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.45 والمقاومة 58.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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