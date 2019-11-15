الفضة تحوم حول المستوى المحوري – تحليل - 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة يوم أمس، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليتحرك دون 16.96، حيث يقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.33 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن تجاوز 17.15 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاختبار مناطق 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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