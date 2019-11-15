شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف ارتفاع سعر الذهب عند مقاومة القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبدأ السعر بالارتداد هبوطاً في إشارة للتوجه لاستئناف الميل الهابط، حيث واجه السعر ضغط سلبي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة.
هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 1447.00، وكسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 1413.10 بشكل مباشر، مع الانتباه إلى أن اختراق 1474.00 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1489.00 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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