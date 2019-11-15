شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه، مما قد يضغط على السعر لاختبار أرضية الدعم الأولية 1.3200 قبل العودة للارتفاع من جديد، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبّع في البيع الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف زيارة مستوى 1.3295 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3155.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3155 والمقاومة 1.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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