شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين محاولة لكسر مستوى 108.40 يوم أمس لكنه تمكّن من إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً حتى الآن، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 109.33 مبدئياً.
نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 110.50 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 108.40 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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