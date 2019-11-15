الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من حاجز 1.2900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق 1.2930 لتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3045.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.2840 ثم 1.2800 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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