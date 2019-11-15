شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر مقاومة فرعية – تحليل - 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% ويستقر دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ويظهر تشبّع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 بشكل رئيسي.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1065 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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