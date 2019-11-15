شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وسط تسعير الأسواق لفرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس تصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج والتي أعرب من خلالها عن كون كل من بلاده وأمريكا يجريان مناقشات عميقة حيال صفقة "المرحلة الأولى"، مع أفادته بأن التراجع عن بعض التعريفات الجمركية هو مفتاح التوصل إلى اتفاق، موضحاً "بدأت الحرب التجارية بإضافة تعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء هذه التعريفات الإضافية"، مضيفاً "هذا شرط مهم لكلا الطرفين للتوصل لاتفاق".

وفي المقابل، نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاريك ودلو أيضا بالأمس لكون واشنطون "تقترب" من صفقة تجارية مع بكين، ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً إلى تأجيل الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت من وقت لاحق من هذا الشهر إلى الشهر المقبل، بينما لم يتم الكشف بعد عن الموعد أو مكان اللقاء المرتقب لرئيسان أكبر اقتصاديان في العالم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.80% ليربح 13.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,697.83، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.71% ليربح هو الأخر 164.16 نقطة ويصل إلى المستوى 23,305.71.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,904.80، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليربح 0.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,910.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.30% ليربح 79.77 نقطة ويصل إلى المستوى 26,403.46، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليربح هو الأخر 19.19 نقطة ويصل إلى المستوى 2,158.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 0.92 نقطة ويصل إلى المستوى 10,900.17، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليربح هو الأخير 49.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,784.50.