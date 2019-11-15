شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع الصناعي في نيوزيلندا خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت اتساعاَ إلى ما قيمته 52.6 مقابل انكماش عند ما قيمته 48.8 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما من قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 توضح انكماشاً.

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