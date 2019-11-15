كل ما تريد معرفته عن شركة أبوظبى التنموية القابضة شريك صندوق مصر السيادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، خطوة نوعية جديدة، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة قيمتها 20 مليار دولار، من خلال شركة أبوظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، وهو ما يفتح بابا جديدا لجذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية عن طريق صندوق مصر السيادى.

ويقدم ”الخليج 365” عرضا لأهم المعلومات حول شركة أبوظبى التنموية القابضة التي ستشارك صندوق مصر السيادى فى ضخ 20 مليار دولار بمشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

- تأسست شركة أبوظبى التنموية القابضة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 كشركة مساهمة عامة.

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- أصدر المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبي في يوليو الماضي قراراً بتحديد الشركات والجهات التنموية التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.

- انتقلت ملكية أسهم وحصص حكومة أبوظبى فى نحو 11 شركة تنموية إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة، على أن تتولى شركة أبوظبى التنموية مهمة متابعة وتوجيه هذه الشركات التنموية لتحقيق التميز فى مستوى الأداء والإنتاجية والجودة فى خدماتها.

- تضم قائمة الشركات التى انتقلت ملكيتها إلى شركة أبو ظبي التنموية كل من "شركة أبوظبي للموانئ، شركة أبوظبي للإعلام، وشركة أبوظبى للمطارات، شركة مدن العقارية، شركة أبوظبى للخدمات الصحية، الشركة الوطنية للضمان الصحى (ضمان)، شركة أبوظبى الوطنية للمعارض (معارض)، شركة أبوظبى لخدمات الصرف الصحى، شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، شركة twofour54 والشركات التابعة لها".

- وافق المجلس التنفيذى على تحويل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي إلى شركة مملوكة بالكامل من شركة أبوظبى التنموية القابضة، وتم تحويل ملكية شركة مؤسسة أبوظبى للطاقة إلى شركة أبوظبى التنموية القابضة فى شهر فبراير الماضي.