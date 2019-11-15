مايكروسوفت يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل – 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.75 نقطة ، ليغلق السهم على مستوى قياسي جديد عند 148.06 دولار ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل ، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 148.26 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 154.15 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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