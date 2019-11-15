فيس بوك يغلق على خسائر طفيفة – تحليل – 15-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) في آخر جلساته بصورة طفيفة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.02% بما يعادل -0.04 نقطة ، ليستقر السهم عند سعر 193.15 دولار ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً ، بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة السنبية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الانتعاش والارتفاع من جديد .
لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 188.44 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 198.41 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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