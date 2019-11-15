شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يمحو جميع خسائره - تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 11.18 ، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليمحو جميع خسائره ويغلق على عدم تغيير ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 10.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.80 . الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : صاعد

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