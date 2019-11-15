شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل INTEL CORP (INTC) في آخر جلساته ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.08 نقط ليستقر عند سعر 57.81 دولار ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياص قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 56.61 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.22 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، مرجح ارتفاعه