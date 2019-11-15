شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 15-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) في آخر جلساته ، ليعمق من خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.05% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.80 دولار . Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 35.68 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط

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