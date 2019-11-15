شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تستقر قرب أعلى مستوياتها التاريخية..و"إس أند بي" يغلق قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت "وول ستريت" في ختام تعاملات الخميس مدعومة بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، واغلق "إس أند بي 500" عند أعلى مستوى جديد.



وأفاد "باول" في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي بأن اقتصاد بلاده لا يزال يحقق نموا كما أن سوق العمل قوي ولا توجد خطورة شديدة تنذر بكارثة وشيكة على الاقتصاد.



وكان "باول" قد ذكر أيضا بأن السياسة النقدية للبنك المركزي لن تشهد تغييرات إلى حين تقييم قرارات خفض الفائدة التي اتخذت ثلاث مرات هذا العام.



من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "وول ستريتن جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ناك تعثر في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بسبب عدم الاتفاق على مدى التزام الصين بحجم مشتريات معين من السلع الزراعية الأمريكية.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بـ14 ألف طلب إلى 225 ألفا خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أقل وتيرة ارتفاع في نحو ثلاث سنوات.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.6% وأغلق عند 56.77 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.7 دولار وأقل سعر عند 56.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.1% واغلق عند 62.28 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.2 دولار وأقل سعر عند 62.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنقطة واحدة إلى 27782 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27800 نقطة وأقل مستوى عند 27676 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بثلاث نقاط إلى 8479 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8485 نقطة وأقل مستوى عند 8441 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنحو 2.5 نقطة إلى 3096 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3098 نقطة وأقل مستوى عند 3083 نقطة.