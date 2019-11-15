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شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخض متأثرة بمقاومة فنية أدنى 190 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات الخميس متأثرة بمقاومة فنية قريبة المدى أدنى حاجز 190 دولارا في إشارة إلى فقدان زخم الدعم والسماح بالتحرك صوب النطاق 185 دولارا.
ويرى محللون ان الإثيريوم ربما بلغت ذروة فنية صعودية على المدى القريب مما جعلها غير قادرة على اختراق المقاومة أعلى 190 دولارا والتحرك مجددا صوب 200 دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط على العملات الرقمية على الرغم من توقعات بإقبال المستثمرين على هذا السوق مجددا وتحقيق قفزات على غرار ما حدث بالماضي في ضوء عدم اليقين العالمي ومستقبل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما ذكر محللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت إثيريوم بحلول الساعة 22:51 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 1.4% إلى 185 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 189.1 دولار وأقل سعر عند 182.9 دولار.
وفي سياق متصل، تراجعت "بتكوين" بنسبة 1.2% إلى 8650 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8797.4 دولار وأقل سعر عند 8570.8 دولار.
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