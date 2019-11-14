المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك المركزي المصري خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما ومواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم. وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة و13.25 بالمئة على الترتيب.

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