السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر، أفضل 5 شركات ناشئة بكأس العالم لريادة الأعمال، في ختام فعاليات منتدى مسك العالمي أمس.

وقال القصبي إن السعودية أرض الفرص، من خلال سعيها الحثيث في دعم المواهب ورعايتها وتمكينها، وأضاف أن المنتدى شهادة بأن المملكة كرست نفسها لمحاربة البيروقراطية من خلال تصدرها قائمة الإصلاحات التي تمت في تقارير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وبلغت مجموع الجوائز التي سيتم استثمارها في تنمية الشركات الناشئة الفائزة مليون دولار، ذهبت 500 ألف دولار للمركز الأول، بينما حاز المركز الثاني على 250 ألف دولار، وتحصل المركز الثالث على 150 ألف دولار، و50 ألف دولار للمركز الرابع، و 50 ألف دولار للمركز الخامس.

وأتى الإعلان عن الخمسة الفائزين بعد أن تأهل 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، بعد رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة، وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).

وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن منحها 100 رخصة استثمار ريادية لمتأهلي نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، حيث ستكون الرخص صالحة لمدة سنة كاملة، يمكن لرواد الأعمال من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما يأتي منح هذه الرخص تمكينا لهؤلاء المبدعين والمبدعات في استكشاف السوق السعودي، والانطلاق لبدء أعمالهم وتطويرها فيه.

الخمس الأوائل بجائزة كأس العالم لريادة الأعمال:

1 شركة «نيرف تكنولوجي»

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الكندية المتخصصة بالمجال الطبي

2 شركة «كونيكو» الأمريكية

المتخصصة في مجال الصحي

3 شركة «ردسي فارم»

السعودية المتخصصة بمجال الزراعة

4 شركة «سيوماتو»

الأرجنتينية المتخصصة بمجال الحلول التسويقية

5 شركة «سن موبيليتي»

الهندية تعمل في مجال النقل