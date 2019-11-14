أكاديمية مسك توقع 5 مذكرات لتصميم برامج تدريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وقعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» خمس مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مجالات التعليم والتدريب وبرامج التأهيل الوظيفي، وذلك خلال فعاليات منتدى مسك العالمي أمس.

وجاءت أول مذكرة تفاهم وقعتها أكاديمية مسك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعد إلحاقا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما العام الماضي، بهدف العمل على توفير برامج تدريبية تأهيلية لمستفيدي مسك وتكون من خلالها وزارة الاتصالات أحد الشركاء الاستراتيجيين المعتمدين من خلال برنامج شراكات مهارات المستقبل.

Advertisements

وشملت أوجه التعاون بينهما تحديد احتياجات سوق العمل، والبرامج التدريبية والأعداد المستهدفة، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة الاتصالات بناء على الاحتياجات والمتطلبات التدريبية.

أما مذكرة التعاون الثانية فقد وقعتها الأكاديمية مع شركة نسما القابضة أيضا بغرض التعاون في تقديم البرامج التدريبية ومشاركة التقارير والأبحاث وملتقيات التوظيف وتوفير القاعات الدراسية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تمكين للتقنيات من أجل التعاون في تصميم وتقديم البرامج أو الدورات التدريبية.

وفي ذات السياق، وقعت الأكاديمية مذكرة التعاون الرابعة مع مركز القادة الإبداعيون بغرض استكشاف الفرص التعاونية المحتملة بين الطرفين، وتنمية المهارات القيادية، أما مذكرة التعاون الخامسة فكانت مع شركة الالكترونيات سامسونج السعودية بهدف تحديد السبل المشتركة بين الطرفين للتعاون وتحقيق أهداف كل منهما في برامج التعليم المهني، والذكاء الاصطناعي.

5 مذكرات مع: