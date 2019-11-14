وظائف المستقبل على أساس المهارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا المتحدثون في جلسة «التعليم - تغيير الصورة التقليدية لأساليب ومناهج التعليم»، بمنتدى مسك العالمي في يومه الثالث أمس، إلى اكتساب المهارات ومواكبة التغيرات في قطاع التعليم، مؤكدين أن قيمة الشهادة التقليدية تنخفض باستمرار، ووظائف المستقبل ستكون على أساس المهارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة fullbridag، ستيف برازيل إن التغيير في عالم التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي يحدث في العالم، لكنه ليس بالسرعة نفسها في جميع البلدان، مضيفا «يجب أن نفهم أن كل جزء من العالم يحتاج إلى حل مختلف، إذ لا يوجد مقاس واحد للجميع».

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وأشار إلى أن 90% من الجماعات تعد تقليدية، فيما 10% هي التي استطاعت مواكبة التغير وآمنت به.

بدورها، لفتت عضو مجلس الإدارة رئيس وحدة الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإماراتية هند المعلا، إلى وجود برامج تعليمية تسمح للطلاب بالدراسة من أي مكان وليس فقط القاعة الصفية، إضافة إلى وجود مدارس اختارت أن تكون الدراسة فقط 3 أيام في الأسبوع.

وشجعت المعلا على عدم تقيد الأفراد بوظيفة واحدة طوال حياتهم، داعية إلى التعلم والتطوير وتجربة أكثر من عمل وتطوير المهارات.

وأشادت المدير التنفيذي لـ GAN.Global السويسرية، نازرين ماني، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تثقيف الشباب ورعاية مواهبهم، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما لا يتوفر لشباب في دول كثيرة من العالم.