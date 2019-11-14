1.1 مليون يعملون في المنشآت الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المنشآت الصناعية في المملكة 111.9 ألف منشأة، يعمل فيها 1.14 مليون مشتغل، بحسب نتائج مسح النشاط الصناعي لعام 2018، بانخفاض قدره 8% مقارنة بعام 2017.

وأفادت نتائج المسح الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، بأن قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية لعام 2018 بلغت 1.79 تريليون ريال، بارتفاع قدره 18% مقارنة بعام 2017، في حين ارتفعت إيرادات المنشآت الصناعية غير النفطية بنسبة 27.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 554 مليار ريال.

وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو 530 مليار ريال، وبلغ متوسط التعويضات الشهرية للمشتغل الواحد في المنشآت الصناعية 6739 ريالا، بارتفاع قدره 2% مقارنة بالعام الماضي.

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وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة بنسبة 33%، تليها منطقة الرياض بنسبة 30%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 22%.

وأوضحت الهيئة أن مسح النشاط الصناعي من المسوح المتخصصة التي تجرى سنويا، ويعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة وتتضمن نتائجه أكثر من تسعة عشر مؤشرا إحصائيا تتعلق بخصائص ومكونات المنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة، ويندرج تحتها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي.

ويعد مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة، ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

النشاط الصناعي في المملكة

عدد المنشآت 111,934 منشأة

عدد العاملين 1.140.636 مشتغلا

الإيرادات التشغيلية 1.796 تريليون ريال

نسبة الارتفاع 8%

إيرادات المنشآت غير النفطية 554.38 مليار ريال

نسبة الارتفاع 27.6%

متوسط التعويضات الشهرية للمشتغل 6739 ريالا

أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي بحسب المناطق