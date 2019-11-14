شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. وسوق دبى المالى يرتفع بأكبر وتيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة دبى، والتى حققت أعلى وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر الماضى، فيما هبطت الأسهم السعودية هامشيا وسط قفزة بالسيولة، وضغطت أسهم البنوك على بورصة البحرين.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% رابحا 51.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2701.48 نقطة، مدفوعا بصعود معظم القطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 101.8 مليون سهم محققة ما قيمته 269.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2867 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 21 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.05%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، فقطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.18%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرا 5.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1505.97 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.82% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.15%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 12.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.70%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

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وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6254.41 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 10.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4704.70 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 161.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 5575 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.69%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.22%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 10.40%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 10.16%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.22% ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 12.64%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.15%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسرا 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.19 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 13.29% خاسرا 757.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4956.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 149.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.75%، ثم أسمنت ينبع نسبة 3.71%، ثم الكابلات السعودية بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "أبو معطى " القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم ثوب الأصيل بنسبة 9.94%، ثم المملكة بنسبة 7.20%.