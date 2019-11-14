شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: خفض عائد شهادات الادخار 3 سنوات بنسبة 1% ليصبح 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى، قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 13%، للعائد الشهرى و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم.

وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ"الخليج 365"، إنه تقرر خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار باقى الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.75٪.

Advertisements

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.