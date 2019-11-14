شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يمحو مكاسبه ويتجه إلى الانخفاض بعد زيادة غير متوقعة في المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع "ويست تكساس" وقلص "برنت" مكاسبه خلال تعاملات الخميس متخليان عن ارتفاعهما السابق بالجلسة، وذلك نتيجة صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت زيادة غير متوقعة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط 2.2 مليون برميل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادة بمليون برميل.



وخالفت هذه التوقعات ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس والتي كشف من خلالها عن انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بنصف مليون برميل.

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وفي سياق آخر، أعلنت "أوبك" زيادة إنتاجها من النفط في الشهر الماضي بمقدار 943 ألف برميل إلى 29.65 مليون برميل يومياً مقارنة ببيانات سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 56.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.7 دولار وأقل سعر عند 56.8 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 62.4 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.2 دولار وأقل سعر عند 62.2 دولار.