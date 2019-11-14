شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع بعد ارتفاع معدل البطالة على غير المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة خالفت التوقعات وأظهرت مدى التباطؤ والحالة السلبية بسوق العمل في أستراليا.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأسترالية فقدان الاقتصاد 19 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 16.2 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 5.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين أشارت التوقعات إلى استقرار المعدل عند 5.2% دون تغيير.

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وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" قد ألمح إلى استمرار العمل بخفض الفائدة لفترة طويلة حتى تتحسن سوق العمل وينخفض معدل البطالة.



وتعرضت عملات السلع اليوم لضغوط بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي قابل للاستدامة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.6778، وسجل أعلى سعر عند 0.6842 وأقل سعر عند 0.6769.