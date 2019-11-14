شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد حلمى عفيفى قائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الصناعة والتجارة تعيين المهندس محمد حلمى عفيفى رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية؛ خلفا للكميائى إبراهيم المنسترلي، الذى انتهت ولايته للمصلحة مطلع نوفمبر الجارى. Advertisements وقدمت صفحة الرقابة الصناعية على موقع فيسبوك التهنئة للمهندس محمد حلمى والذى كان يشغل رئيس المعامل المركزية بهيئة المواصفات ، ومن المقرر أن يتولى محمد حلمى عفيفى كقائم بأعمال رئيس الهيئة لمدة شهر، لحين اتخاذ إجراءات تعيين رئيس جديد للهيئة.

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